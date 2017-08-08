Лоусон стал одноклубником Мотеюнаса и продолжит карьеру в Китае

Разыгрывающий защитник Тай Лоусон продолжит карьеру в Китае, сообщает на своей странице в «твиттере» инсайдер Дэвид Пик. Американец подписал соглашение с «Шаньдун Голден Старз», его зарплата в поднебесной составит $ 2,4 млн, однако эта сумма может возрасти до $ 3 млн в случае получения игроком различных бонусов.

Ранее сообщалось, что в этом же китайском клубе продолжит карьеру и другой экс-игрок НБА — литовец Донатас Мотеюнас.

Что касается Лоусона, то 29-летний защитник минувший сезон провёл в составе «Сакраменто Кингз». В 69 матчах регулярного чемпионата игрок набирал в среднем 9,9 очка, совершал 2,6 подбора и раздавал 4,8 передачи.