«Лейкерс» договорились о контракте с Уэбером

Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» договорилось о подписании частично гарантированного контракта с разыгрывающим защитником Брайантом Уэбером, сообщает на своей странице в «твиттере» инсайдер Шамс Чарания.

Минувший регулярный чемпионат он начинал в составе «Голден Стэйт Уорриорз». В составе команды из Окленда игрок провёл всего лишь семь поединков, набирая в них в среднем 1,7 очка. После этого он перебрался в «Шарлотт Хорнетс». Там он принял участие в 13 матчах, набирая в них в среднем 3,8 очка, делая 1,6 подбора и 1,3 передачи.

24-летний Уэбер выставлял свою кандидатуру на драфт-2015, но не был выбран ни одной из команд. После он выступал в Лиге развития и пробовал закрепиться в НБА. Кроме названных выше команд он также провёл в общей сложности 7 матчей за «Мемфис Гриззлис» и «Майами Хит».