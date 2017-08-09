Стерлинг Гиббс продолжит карьеру в «Нижнем Новгороде»

«Нижний Новгород» на официальном сайте объявил о подписании контракта с американским разыгрывающим Стерлингом Гиббсом.



Новичок «Нижнего» – недавний выпускник университета штата Коннектикут и одна из главных звёзд команды «Хаскис», выступающей в первом дивизионе NCAA. Прошлый сезон, первый для Гиббса на профессиональном уровне, он провёл в венгерской команде «Кёрменд».



В свой последний год обучения в колледже Гиббс собирал коллекцию из 12,3 очка, 2,3 передачи, 2,2 подбора и 0,9 перехвата в среднем за игру.

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