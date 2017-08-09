НБА представила 10 лучших моментов Джеймса в сезоне-2016/17

НБА представила видео, посвящённое 10 лучшим моментам форварда «Кливленд Кавальерс» Леброна Джеймса в сезоне-2016/17. В их число вошли роскошные передачи на Ченнинга Фрая, Кевина Лава и Деррика Уильямса, эффектные блок-шоты разыгрывающему «Нью-Йорк Никс» Кортни Ли и защитнику «Бостон Селтикс» Эйвери Брэдли, сокрушительные данки после передач форварда Тристана Томпсона и разыгрывающего Кайри Ирвинга, а также спасительный трёхочковый в поединке с «Вашингтон Уизардс».



Видео доступно на официальном канале НБА в YouTube.