Аренас: Ирвинг не станет чемпионом без Джеймса

Экс-игрок НБА Гилберт Аренас считает, что разыгрывающий «Кливленд Кавальерс» Кайри Ирвинг не сможет привести клуб к чемпионству без форварда Леброна Джеймса.



«Когда ты являешься талантливым игроком, но тебя затмевает мега-талантливый баскетболист, люди не могут понять твою настоящую ценность. Я понимаю Ирвинга. Он уже выиграл чемпионат и теперь, наверно, хочет показать всем, кем является на самом деле.



Сможет ли Кайри стать чемпионом без Джеймса? Нет», – цитирует Аренаса TMZ.



Напомним, что этим летом Ирвинг попросил руководство «Кавальерс» обменять его в другой клуб.

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