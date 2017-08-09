Лукич: игровые качества Гиббса отлично впишутся в игру «НН» в следующем сезоне

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич прокомментировал подписание контракта с разыгрывающим Стерлингом Гиббсом.



«Свой прошлый сезон Стерлинг Гиббс провёл в венгерской команде «Кёрменд» и за это время успел хорошо познакомиться с европейским баскетболом. Особенно его прогресс стал заметен в последние два-три месяца выступления в местном чемпионате. Этот игрок способен успешно закрыть сразу две позиции. Он очень активный и агрессивный, и эти качества отлично впишутся в тот баскетбол, который мы собираемся показать в следующем сезоне», – приводит слова Лукича официальный сайт БК «Нижний Новгород».

Стерлинг Гиббс продолжит карьеру в «Нижнем Новгороде»