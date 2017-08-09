Астахов: «Химки» не могут позволить себе сделать ставку только на Евролигу

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов сказал, что команда постарается добиться успеха как в Евролиге, так и в Единой лиге ВТБ.



«Химки» вынуждены не разделять турниры. Мы, конечно, хотим хорошо выступить в Евролиге, но в то же время Лига ВТБ для нас очень важна. Через домашний чемпионат мы снова можем получить путёвку в Евролигу. Для этого нам нужно пробиться в финал. Если там будет ЦСКА, то «Химки» уже получат путёвку. Если в финале будет какая-то другая команда, значит мы должны выигрывать. Учитывая, что в новом сезоне в Лиге ВТБ будет формат «Финала четырёх», наша задача становится ещё сложнее, потому что ставка будет сделана на одну полуфинальную игру», – сказал Астахов в программе «Мастера спорта» на «Радио Маяк».

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