Гиббс: меня не пугает конкуренция в Лиге ВТБ

Разыгрывающий Стерлинг Гиббс прокомментировал подписание контракта с БК «Нижний Новгород».



«Когда поступило предложение от «Нижнего Новгорода», я постарался собрать как можно больше информации о клубе и выяснил, что многие игроки, которые когда-либо выступали здесь, начинали показывать отличный баскетбол. Именно поэтому я сразу заинтересовался «Нижним». К тому же мне рассказали, что Нижний Новгород – отличный город, а Россия – страна с интересной культурой.



Мне уже не терпится поскорее приехать и увидеть всё своими глазами. Свой прошлый сезон я провёл в Европе и прекрасно знаю, что Лига ВТБ – один из сильнейших турниров на континенте, и конкуренция между командами здесь очень серьёзная. Меня она не пугает. Нам нужно поскорее сыграться, понять свои преимущества перед остальными соперниками и постараться удивить всех в наступающем сезоне», – приводит слова Гиббса официальный сайт клуба.

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