«Юта» представила новую форму

«Юта Джаз» представил новую форму команды на сезон-2017/18 от компании Nike.



На видном месте формы «Юты» теперь находится надпись «5 For The Fight» вместо привычного логотипа команды, поскольку спонсором клуба стала компания Qualtrics, занимающаяся благотворительностью. Благодаря этому «Джаз» смогут заработать $ 10 млн за три года. Целью сотрудничества является привлечение внимания к глобальной кампании по сбору средств на разработку лекарств для борьбы с раком, в ходе которой все желающие могут пожертвовать на исследования $ 5.

Посмотреть видеоролик можно в «твиттере» «Юты Джаз».