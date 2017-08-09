Российские баскетболистки не смогли выйти в полуфинал чемпионата Европы U16

Сборная России не сумела пробиться в полуфинал чемпионата Европы среди девушек не старше 16 лет, который проходит во французском Бурже. В 1/4 финала россиянки уступили сверстницам из Венгрии со счётом 56:62. На протяжении всей встречи шла равная борьба, но в концовке венгерки выдали резкий рывок — "+9" и вырвали победу.



Вероника Павлюченко стала самой результативной в составе сборной России. Она набрала 17 очков и добавила к ним 12 подборов, 4 результативные передачи и 4 блок-шота.



Чемпионат Европы U16

Женщины. 1/4 финала

Россия – Венгрия – 56:62 (19:20, 12:10, 11:11, 14:21)



11 августа сборная России проведёт следующий матч – за 5-8-е места.