НБА представила лучшие трёхочковые минувшего сезона

На официальном канале НБА в YouTube опубликовано видео, посвящённое лучшим трёхочковым броскам сезона-2016/17. Первую тройку лучших трёхочковых попыток сезона заняли представители финалистов сезона — «Кливленд Кавальерс» и «Голден Стэйт Уорриорз».

Так, третье место — в активе Леброна Джеймса, попадание которого в матче финальной серии Восточной конференции с «Бостон Селтикс» помогло ему стать самым результативным игроком НБА в матчах плей-офф и побить рекорд Майкла Джордана.

Второе место занял защитник «Кливленда» Дерон Уильямс. А первая строчка досталась форварду «Голден Стэйт» Кевину Дюранту и его попаданию в матче финальной серии с «Кливленд Кавальерс».

Видео лучших трёхочковых попыток сезона можно посмотреть в YouTube.