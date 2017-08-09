Баркли: не понимаю ситуацию с Ирвингом, это так глупо

Экс-игрок НБА Чарльз Баркли прокомментировал желание защитника «Кливленд Кавальерс» Кайри Ирвинга покинуть команду, сообщив, что не понимает такого решения игрока.

«Я не понимаю ситуацию с Кайри. Это поколение игроков хочет быть в сильной команде и играть с сильными партнёрами. Но есть мнение, что Ирвинг захотел показать, что он мужик. Как по мне, это глупо. Если бы у меня был шанс сыграть с великим игроком, я бы это сделал. Я говорю о том, что главная цель — победа.

Я вам гарантирую, что когда Ирвинг был лидером в плохой команде, это не приносило ему никакого удовольствия. Все эти разговоры о том, что он находится в тени Леброна. По сути, так и должно быть. Если играть в команде с такими игроками, как Джордан, Бёрд или О'Нил, то нужно понимать, что это уже большое дело", — приводит слова Баркли SLAM online.