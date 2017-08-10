Блатт: думаю, сборная России способна выиграть медали на Евробаскете-2017

Бывший тренер сборной России Дэвид Блатт выразил уверенность в успешном выступлении россиян на грядущем чемпионате Европы, подчеркнув, что команда располагает сильными баскетболистами.



«В распоряжении Базаревича очень сильные игроки. Швед – один из лучших защитников Европы, очень большой талант, который с годами становится всё сильнее и сильнее. Мозгов – один из лучших центровых Европы. Даже несмотря на его не самый удачный сезон в составе «Лейкерс», в этом мало кто сомневается. Также у вас есть игроки ЦСКА – Андрей Воронцевич, Виталий Фридзон, Никита Курбанов, Семен Антонов, Михаил и Дмитрий Кулагины. Они играют под давлением целый год и способны взять игру на себя в решающий момент матча. Есть и ещё целый ряд классных игроков. Поэтому я верю в сборную России на Евробаскете.



Мой прогноз? Во-первых, сборная России отберётся на чемпионат мира – 2019. Во-вторых, думаю, что команда способна выиграть медали. Конечно, делать прогнозы на такие турниры сложно. Евробаскет очень непредсказуем», — приводит мнение Блатта «Известия».



В первом туре группового этапа россияне встретятся с соперниками из Турции, эта игра состоится 1 сентября.

Швед: думаю, Базаревич знает, как нас подготовить к Евробаскету