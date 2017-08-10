Богачёв: Анджушич остаётся в УНИКСе

Президент УНИКСа Евгений Богачёв сообщил, что клуб воспользовался опцией в контракте защитника Данило Анджушича и продлил его соглашение до конца сезона-2017/18.



«Данило остаётся в команде. Рассчитываем, что в новом сезоне он сможет проявить свой баскетбольный талант. Жду от него такой результативности, которую он демонстрировал в составе «Пармы», — приводят слова Богачёва «Известия».



Анджушич перешёл в УНИКС из «Пармы» в феврале 2017 года, подписав контракт по схеме «1+1». В 15 матчах Единой лиги ВТБ за пермский клуб он набирал в среднем 19,8 очка.