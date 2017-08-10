Майлз Тёрнер: ожидаю, что в предстоящем сезоне «Индиана» выйдет в плей-офф

Форвард «Индианы Пэйсерс» Майлз Тёрнер рассказал об ожиданиях от предстоящего сезона.



«Мне кажется, в предстоящем сезоне наш клуб упустят из виду. Многие люди смотрят на нас как на молодую команду, которая собирается перестраиваться. Но мы молодая команда, которая пытается конкурировать. У нас есть много парней, способных выйти и сразу повлиять на игру. Ожидаю, что мы выйдем в плей-офф.



Я хочу стать лидером в этой команде и лиге. Знаю, что я молод по сравнению с другими игроками «Пэйсерс». Но лучше начать молодым», – приводит слова Тёрнера The Score.



Напомним, что этим летом лидер «Индианы» Пол Джордж был обменян в «Оклахома-Сити Тандер» на защитника Виктора Оладипо и центрового Домантаса Сабониса.

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