Д'Анджело Расселл реализовал победный трёхочковый в стритбольном турнире

Разыгрывающий защитник «Бруклин Нетс» Д'Анджело Расселл принял участие в стритбольном турнире. В последней атаке он принёс своей команде победу, реализовав бросок из-за дуги.



Напомним, что в это межсезонье Расселл вместе с россиянином Тимофеем Мозговым был обменян из «Лос-Анджелес Лейкерс» в «Бруклин» на центрового Брука Лопеса и пик первого раунда.

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В минувшем регулярном чемпионате Д'Анджело принял участие в 63 поединках. 21-летний разыгрывающий проводил на паркете по 28,7 минуты, собирая коллекцию из 15,6 очка, 4,8 передачи, 3,5 подбора и 1,4 перехвата в среднем за игру.



Видео доступно на официальной странице Overtime в «Твиттере».