Одом может начать выступать в лиге BIG3

Бывший игрок НБА Ламар Одом может возобновить карьеру в лиге BIG3. Об этом рассказал его университетский тренер Джим Хэррик.



«Одому очень интересен вариант с лигой BIG3. Если он будет в форме, то сможет играть с кем угодно», – приводит слова Хэррика TMZ.



В НБА Ламар выступал с 1999 по 2013 год. Форвард играл за «Лос-Анджелес Клипперс», «Майами Хит», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Даллас Маверикс». Осенью 2015 года баскетболист был найден в бессознательном состоянии в связи с передозировкой наркотиками.

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