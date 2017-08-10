Холлис Томпсон продолжит карьеру в «Олимпиакосе»

Греческий баскетбольный клуб «Олимпиакос» на официальном сайте объявил о подписании контракта с форвардом Холлисом Томпсоном.



Минувший сезон 26-летний баскетболист начал в «Филадельфии Сиксерс». В конце января клуб из штата Пенсильвания отчислил Томпсона. Спустя месяц он заключил два 10-дневных контракта с «Нью-Орлеан Пеликанс».



В прошлой «регулярке» Холлис принял участие в 40 матчах. Форвард проводил на площадке по 19,7 минуты, собирая коллекцию из 4,7 очка, 2,9 подбора и 0,9 передачи в среднем за игру.

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