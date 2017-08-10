МакКри: в «Нижнем Новгороде» я смогу прогрессировать как игрок

Форвард Эрик МакКри прокомментировал подписание контракта с «Нижним Новгородом».



«Я решил продолжить свою карьеру в «Нижнем Новгороде», поскольку знаю, что здесь я могу прогрессировать как игрок. Немалую роль в моём решении сыграла возможность участвовать в таком серьёзном турнире, как Лига ВТБ. Моя главная цель в следующем сезоне? Всё очень просто – я хочу выиграть Лигу, стать лучшим игроком и лучшим партнёром по команде, какого только возможно представить», – приводит слова МакКри официальный сайт «Нижнего Новгорода».

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