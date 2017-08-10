«Бостон» и «Филадельфия» проведут один из матчей регулярного сезона в Лондоне

Один из матчей регулярного сезона-2017/18 в НБА между «Бостон Селтикс» и «Филадельфией Сиксерс» состоится на арене О2 в Лондоне (Великобритания), сообщает The Associated Press.



Для «Бостона» это будет уже не первый матч в столице Великобритании, в 2007 году «Бостон» провёл в Лондоне предсезонную игру с «Миннесотой». Для «Филадельфии» это будет дебютный матч в Лондоне, но не первый на территории Англии: в 2013 году «Сиксерс» провели матч с «Оклахомой» в Манчестере.

Ранее стало известно, что «Филадельфия» может провести рождественский матч с «Нью-Йорком» в «Мэдисон Сквер Гарден».