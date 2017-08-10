Зайцев: Базаревич за день до вылета сказал, что в Казань я не полечу

Защитник Вячеслав Зайцев рассказал о своём исключении из состава сборной России. Ранее было объявлено, что Зайцев и Антон Пушков не поедут с командой на Евробаскет-2017.

«Мы разговаривали с тренером за день до вылета. У нас были занятия, после одного из которых он сказал, что в Казань я не полечу. Но формулировка отличалась от той, которую я прочитал с утра в прессе. Там уже было написано, что мы с Антоном Пушковым точно пропустим чемпионат Европы.



Решает всё главный тренер. Ему виднее. Мне лишь нужно было выполнять то, что от меня требуют. Насколько я понял, мы с Антоном Пушковым не поехали бы на турнир в Казань, но потом нас могли позвать для дальнейшей работы. Что поделать? Будем болеть за сборную по телевизору», — цитирует Зайцева корреспондент «Чемпионата» Марат Арасланов.

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