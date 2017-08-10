Зайцев: Мозгов сильнее Порзингиса в «посте», но тот быстрее и бросает издали

Защитник сборной России Вячеслав Зайцев считает, что противостояние Тимофея Мозгова и Кристапса Порзингиса не станет ключевым в матче сборных России и Латвии.

«Это два лидера своих сборных. Понятно, что Тимофей сильнее в «посте», опаснее в трёхсекундной зоне, может продавить. В то же время Порзингис, наверное, чуть быстрее, бросает издали. Всё будет зависеть от команд, а не от лидеров», — передаёт слова Зайцева корреспондент «Чемпионата» Марат Арасланов.

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