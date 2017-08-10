«Голден Стэйт» постарается заполучить Джорджа, когда он станет свободным агентом

«Голден Стэйт Уорриорз» попытаются подписать контракт с форвардом «Оклахома-Сити Тандер» Полом Джорджем следующим летом, сообщает обозреватель Washington Post Тим Бонтемпс. В 2018 году Джордж выйдет на рынок свободных агентов.

«Уорриорз» обсуждали с «Индианой Пэйсерс» обмен Джорджа ранее, но не договорились, и форвард ушёл в «Тандер». Помешать подписанию Джорджа может потолок зарплат, который «Уорриорз» превысят и без этого форварда в составе.

Отметим, что годом ранее «Голден Стэйт» в качестве свободного агента подписал бывшего лидера «Оклахома-Сити» Кевина Дюранта.