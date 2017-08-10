Агент Рэндольфа: обвинения в хранении наркотика для распространения — ложные

Рэймонд Бразерс, агент и советник форварда «Сакраменто Кингз» Зака Рэндольфа, прокомментировал обвинение баскетболиста в хранении марихуаны с целью распространения.

«Эти обвинения ложные и вводят в заблуждение. Мы рассматриваем все варианты решения этого вопроса», — приводит слова Бразерса The Associated Press.

9 августа Рэндольф был арестован в ходе конфликта полиции с группой лиц, приведшего к массовым беспорядкам. У баскетболиста изъяли большое количество марихуаны. В клубе ситуацию комментировать отказались.