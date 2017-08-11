Сезон НБА откроют матчи «Голден Стэйт» — «Хьюстон» и «Кливленд» — «Бостон»

Администрация НБА анонсировала первые матчи грядущего 72-го регулярного сезона. Старт нового чемпионата намечен на 17 октября, и этот старт станет самым ранним в НБА за последние 17 лет — в сезоне 1980/81 игры начались 10 октября.



Как сообщает агентство АР, сезон откроют игра действующих чемпионов «Голден Стэйт» с «Хьюстоном», а также встреча «Кливленда» и «Бостона».



Также стала известна и программа рождественских матчей. «Нью-Йорк Никс» примет «Филадельфию», «Бостон» проведёт домашний матч с «Вашингтоном», «Хьюстон» отправится в Оклахому, а «Миннесота» приедет в гости к «Лейкерс».



Полное расписание матчей НБА нового сезона будет опубликовано на следующей неделе.

«Филадельфия» и «Нью-Йорк» могут встретиться на Рождество