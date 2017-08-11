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Сезон НБА откроют матчи «Голден Стэйт» — «Хьюстон» и «Кливленд» — «Бостон»

11 августа 2017, пятница. 03:19 Баскетбол

Администрация НБА анонсировала первые матчи грядущего 72-го регулярного сезона. Старт нового чемпионата намечен на 17 октября, и этот старт станет самым ранним в НБА за последние 17 лет — в сезоне 1980/81 игры начались 10 октября.

Как сообщает агентство АР, сезон откроют игра действующих чемпионов «Голден Стэйт» с «Хьюстоном», а также встреча «Кливленда» и «Бостона».

Также стала известна и программа рождественских матчей. «Нью-Йорк Никс» примет «Филадельфию», «Бостон» проведёт домашний матч с «Вашингтоном», «Хьюстон» отправится в Оклахому, а «Миннесота» приедет в гости к «Лейкерс».

Полное расписание матчей НБА нового сезона будет опубликовано на следующей неделе.

«Филадельфия» и «Нью-Йорк» могут встретиться на Рождество
Источник: AP News Сообщить об ошибке
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Новости. Баскетбол
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