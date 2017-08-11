НБА введёт правила предоставления отдыха здоровым игрокам

Руководство НБА проведёт голосование за введение особых правил для клубов по предоставлению отдыха здоровым игрокам по ходу сезона. Об этом сообщает USA Today.

Заседание состоится в сентябре. Ожидается, что новые правила вступят в силу с сезона-2017/18.

Предположительно, согласно новым правилам, команды смогут предоставлять отдых здоровым игрокам только в домашних матчах и не смогут оставлять на скамейке запасных сразу нескольких представителей стартовой пятёрки.

Ранее комиссионер НБА Адам Сильвер выражал обеспокоенность ситуацией, при которой здоровые игроки пропускали матчи ради отдыха. Наибольший ущерб репутации лиги наносят случаи, когда ведущие баскетболисты команд-лидеров получают отдых в поединках в концовке регулярного чемпионата, когда задача по попаданию в плей-офф решена.