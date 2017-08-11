Маццон: Моррис – молодой, но очень зрелый для своего возраста игрок

Главный тренер саратовского «Автодора» Андреа Маццон рассказал о сильных сторонах новичка команды – американского форварда Ирвина Морриса. Его слова приводит сайт клуба.

«Моррис – молодой игрок, но очень зрелый для своего возраста. Он стремится повысить свой статус, пробившись в большую лигу, какой является Единая лига ВТБ. Он уже побывал в непростом чемпионате Ливана и адаптировался без проблем, набирая более 23 очков за игру.

Ирвин способен забить мяч в кольцо, он очень быстр, поэтому подходит «Автодору» по стилю. Очень хороший дальнобойщик с впечатляющим размахом рук, что позволяет ему также угрожать проходом к кольцу. Конечно, в нашей лиге он должен использовать все свои физические качества по максимуму и не забывать фокусироваться на обороне, так как ему придётся играть против лучших игроков Европы", – сказал Маццон.

Ранее стало известно, что 23-летний Моррис подписал с саратовцами двухлетний контракт.