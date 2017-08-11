«Парма» подписала контракты с Артёмом Яковенко и Трэ Маклином

Пермская «Парма» подписала контракты с центровым Артёмом Яковенко и форвардом Трэ Маклином. Об этом сообщается на сайте клуба.

Соглашение с обоими игроками рассчитано на сезон-2017/18. Суммы заработной платы не уточняются.



Минувший сезон 29-летний Яковенко провёл в «Сахалине». Средние показатели «большого» составили 11,7 очка, 6,1 подбора и 1,7 передачи за 26 минут на паркете.

23-летний американец Маклин проведёт первый сезон в профессиональной карьере. До этого он выступал в NCAA за университет Чаттанога. В сезоне-2016/17 форвард набирал в среднем 13,7 очка, совершал по 5,6 подбора и отдавал 2,2 передачи за игру.