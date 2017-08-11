Паркер: восстановление займёт ещё 4-5 месяцев

Защитник «Сан-Антонио Спёрс» Тони Паркер, продолжающий восстановление после операции в связи с разрывом сухожилия четырёхглавой мышцы бедра левой ноги, доволен тем, как продвигается его лечение, и намерен вернуться на паркет к началу следующего года.

«Всё хорошо. Нога чувствует себя всё лучше и лучше. Я немного бегаю и легко хожу. Думаю, впереди ещё долгий процесс. Восстановление займёт ещё 4-5 месяцев, но я доволен прогрессом. Надеюсь, что мы выиграем чемпионат в следующем году, в последний год Ману в НБА. Хотя, быть может, он снова решит вернуться. Все счастливы, пока Джинобили продолжает играть», — приводит слова Паркера SLAM Online.