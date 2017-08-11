«Лос-Анджелес Клипперс» представил форму на сезон-2017/18

Клуб НБА «Лос-Анджелес Клипперс» представил новые комплекты формы на предстоящий сезон. Техническим спонсором лиги является компания Nike, в связи с чем её логотип размещён на форме каждой команды. Форма представлена в двух расцветках — синей и белой.

В минувшем регулярном чемпионате «Клипперс» занял четвёртое место в Западной конференции, одержав 51 победу и потерпев 31 поражение. Команда покинула плей-офф в первом же раунде, уступив «Юте Джаз» в семи матчах серии.

Фото новой формы калифорнийского клуба можно посмотреть на официальной странице "Клипперс" в «Твиттере».