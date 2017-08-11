Ice Cube желает привести Брайанта в Big3 в следующем году

Американский рэпер, актёр, сценарист, режиссёр и композитор О’Ши Джексон, более известный по прозвищу Ice Cube, хотел бы вернуть на баскетбольную площадку звезду «Лейкерс» Коби Брайанта в рамках лиги Big3 ( американская баскетбольная лига в формате 3 на 3, в которой участвуют бывшие игроки НБА).



В интервью TMZ Ice Cube рассказал, что общался с Коби Брайантом о возможности его выступлений в Big3 уже в начале следующего года. Известный рэпер надеется, что экс-игрок НБА вновь почувствует желание конкурировать на баскетбольной площадке.

Брайант завершил карьеру в НБА по окончании сезона-2015/16.