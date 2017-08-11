20 очков Мозгова помогли сборной России победить Венгрию

11 августа в Казани состоялся товарищеский матч между сборными России и Венгрии. По итогам встречи российские баскетболисты одержали победу со счётом 84:69. Самым результативным игроком матча стал центровой сборной России Тимофей Мозгов, на счету которого 20 очков.

12 августа сборной России предстоит провести товарищеский матч с национальной командой Германии.

Россия – Венгрия – 84:69 (27:16, 22:19, 19:19, 16:15)

Сборная России: Мозгов (20), Курбанов (14), Д. Кулагин (14), Фридзон (11), Зубков (9), Воронцевич (8).

Сборная Венгрии: Войвода (18), Перл (12), Аллен (9).