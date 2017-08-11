Базаревич остался не до конца доволен игрой сборной России в защите

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич остался не до конца доволен игрой команды в защите в товарищеском матче с Венгрией (84:69), состоявшемся 11 августа в Казани.



«Мне кажется, сегодня, как и в предыдущих двух играх, нас легко обыгрывали один в один. Нужно найти баланс между «помощью» и игрой за получение мяча. Мы несколько раз не остановили быстрый отрыв, не сыграли умно, когда у нас не было перебора командных фолов, позволяли соперникам возвращаться в игру», — цитирует Базаревича сайт РФБ.

Также наставник прокомментировал игру центрового Тимофея Мозгова, который принёс команде 20 очков: «Тимофей сегодня очень здорово занимал позицию под кольцом, и партнеры постоянно его видели и снабжали передачами. Мы сегодня хорошо двигали мяч. Этого не было в первых двух играх, и мы над этим работали. В прошлом году это было нашим фирменным стилем. Надеемся, что будем в этом совершенствоваться.



На самом деле сегодня больше играл центрового Семён Антонов. Но мы рады, что Андрей вернулся. Он понимает игру, и понимает, чего мы от него хотим. Зубков добавил нам осмысленности в действиях, хотя он пока полностью не готов физически. И у Владимира Ивлева было повреждение, поэтому он сегодня сыграл не так много. Но, конечно, на него мы тоже рассчитываем».