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В Сети появилась петиция в поддержку участия Стивена Адамса в «Игре престолов»

11 августа 2017, пятница. 23:05 Баскетбол

В Интернете появилась петиция, в которой поклонники сериала «Игра престолов» просят задействовать центрового баскетбольного клуба «Оклахома Сити-Тандер» Стивена Адамса в съёмках. Предполагается, что баскетболист мог бы сыграть в последнем сезоне воина из племени дотракийцев благодаря характерной внешности, сообщает Uproxx. Сам игрок признался, что не против такой идеи.

«Для меня было бы честью стать сыном кхала Дрого (один из персонажей сериала. — Прим. «Чемпионата»)», — написал Адамс в своём «твиттере».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Оклахома-Сити Тандер Стивен Адамс
Новости. Баскетбол
11 августа 2017, пятница
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