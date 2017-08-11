«Лейкерс» подписали контракт с Ви Джей Бичемом

Клуб НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с форвардом Ви Джей Бичемом. Согласно политике клуба подробности сделки не разглашаются.



В минувшем сезоне Бичем выступал в студенческой лиге (NCAA) за команду Университета Нотр-Дама в 36 матчах, выходя во всех в стартовой пятёрке. Его средние показатели за игру составляли 14,5 очка, 4,1 подбора и 1,1 блок-шота при проведённых на паркете 34,2 минуты за игру.



В летней лиге НБА Бичем отыграл в четырёх матчах за клуб «Миннесота Тимбервулвз».