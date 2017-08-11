«Нью-Йорк» представил игровую форму на сезон-2017/18

Клуб НБА «Нью-Йорк Никс» представил игровую форму на сезон-2017/18. Два основных комплекта формы команды из Нью-Йорка выполнены в синем и белом цветах.

Фотографии новой формы доступны в официальном «твиттере» «Нью-Йорк Никс».

Ранее стало известно, что «Нью-Йорк» возобновил переговоры с «Хьюстоном» по обмену форварда Кармело Энтони. «Хьюстон» — единственная команда, куда согласен перейти Энтони. Форвард намерен блокировать обмены в любой другой клуб, пользуясь соответствующей опцией в своём контракте.