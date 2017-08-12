Энтони заинтересовался вариантом с обменом в «Портленд»

Форвард «Нью-Йорк Никс» Кармело Энтони заинтересовался вариантом обмена в «Портленд Трэйл Блэйзерс». Об этом сообщил инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

Лидеры «Портленда» Дэмьен Лиллард и Си Джей Макколлум принимали участие в переговорах с Энтони, отмечается, что им удалось его убедить. «Кармело заинтересовался вариантом с „Трэйл Блэйзерс“ в самый последний момент», – сообщил Войнаровски.

Ранее Энтони, выразивший желание покинуть «Нью-Йорк», заявил, что не хочет переходить ни в одну команду НБА, кроме «Хьюстон Рокетс». В контракте 33-летнего форварда есть опция блокировки обмена.