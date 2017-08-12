Лонзо Болл: Брайант или Джеймс? Я всегда выберу Леброна

Разыгрывающий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Лонзо Болл не согласился с легендарным Майклом Джорданом, который поставил бывшую звезду лиги Коби Брайанта выше лидера «Кливленд Кавальерс» Леброна Джеймса.



«Леброн всегда был моим любимым игроком. Конечно, количество титулов имеет большое значение. Это сложный вопрос, потому что я игрок «Лейкерс» и должен выбрать Брайанта. Но я всегда был за Джеймса, так что выберу его и сейчас», – приводит слова Болла The Score.



Напомним, что предстоящий сезон станет для Лонзо дебютным в НБА.

Джордан: я лучше Брайанта, а Коби лучше Джеймса