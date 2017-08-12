Уэйтерс: Ирвинг? В «Майами» уже есть альфа-самец

Атакующий защитник «Майами Хит» Дион Уэйтерс предупредил разыгрывающего «Кливленд Кавальерс» Кайри Ирвинга о том, что в его клубе уже есть доминирующий игрок.

«Он помог бы нам. Я не против его прихода. Только пусть знает, что тут тоже уже есть альфа-самец — я. Если он приедет к нам, мы сможем станцевать вместе», — приводит слова Уэйтерса The Score.

Ранее Ирвинг попросил руководство «Кливленда» об обмене. По слухам, это произошло из-за нежелания Ирвинга оставаться в тени Леброна Джеймса. Сообщалось, что «Майами» готов отдать за Ирвинга Горана Драгича и Джастина Уинслоу.