Базаревич: Михаил Кулагин сломал немцев своей уверенностью

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич заявил, что победе над сборной Германии (89:60) сильно поспособствовала уверенность Михаила Кулагина. Кулагин набрал 13 очков в этой встрече.

«Мы верим в то, что делаем, верим, что если будем двигать мяч, трёхочковые придут. Да, в первой половине смазали много открытых бросков, но мы защищались, отбивались и за счёт этого получили возможности для трёхочковых.

Ну и, конечно, сегодня Миша Кулагин просто сломал своей уверенностью немцев. Мы всегда говорим, что у нас все в команде должны быть готовы, что мы во всех верим. Сегодня у Миши всё получилось, и мы очень рады. Но важно, что пользу приносили все.

Радует, что набираем форму, пока видно, что игроки постарше страдают под нагрузками, но в целом всё нормально идёт. Единственное, хотелось бы Шведа видеть», — цитирует Базаревича «Р-Спорт».