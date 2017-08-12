175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Базаревич: Михаил Кулагин сломал немцев своей уверенностью

12 августа 2017, суббота. 16:40 Баскетбол

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич заявил, что победе над сборной Германии (89:60) сильно поспособствовала уверенность Михаила Кулагина. Кулагин набрал 13 очков в этой встрече.

«Мы верим в то, что делаем, верим, что если будем двигать мяч, трёхочковые придут. Да, в первой половине смазали много открытых бросков, но мы защищались, отбивались и за счёт этого получили возможности для трёхочковых.

Ну и, конечно, сегодня Миша Кулагин просто сломал своей уверенностью немцев. Мы всегда говорим, что у нас все в команде должны быть готовы, что мы во всех верим. Сегодня у Миши всё получилось, и мы очень рады. Но важно, что пользу приносили все.

Радует, что набираем форму, пока видно, что игроки постарше страдают под нагрузками, но в целом всё нормально идёт. Единственное, хотелось бы Шведа видеть», — цитирует Базаревича «Р-Спорт».

Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
Теги
Мужская сборная России - Баскетбол Сергей Базаревич
Новости. Баскетбол
12 августа 2017, суббота
17:12 Женская сборная России U16 стала седьмой на чемпионате Европы
16:46 Трушкин: выигрывать сборной России помогает агрессивная защита
16:40 Базаревич: Михаил Кулагин сломал немцев своей уверенностью
15:31 Уэйтерс: Ирвинг? В «Майами» уже есть альфа-самец
15:09 Сборная России разгромила Германию «+29», Мозгов набрал 15 очков
14:59 Драммонд: в прошлом сезоне я не играл так, как должен был
14:29 Лонзо Болл: Брайант или Джеймс? Я всегда выберу Леброна
13:53 Энтони заинтересовался вариантом с обменом в «Портленд»
13:05 НБА представила десятку лучших моментов с участием Уэстбрука в сезоне-2016/17
12:36 Аллей-уп Ирвинга на Джеймса – лучший в сезоне-2016/17
12:20 Льюль успешно перенёс операцию на травмированном колене
12:14 Родман: Попович ненавидел меня всей душой и смотрел как на дьявола
11:15 Единая лига ВТБ опубликовала календарь на сезон-2017/18
10:56 Сверхдальний баззер-битер Уэстбрука – лучший момент сезона-2016/17
10:20 Дюрант: хейтеры мечтали, чтобы «Голден Стэйт» развалили деньги
10:12 Фульц реализовал бросок спиной к кольцу с центра площадки
09:53 Фил Джексон: хочу понять, что за хрень произошла с «Никс» за последние три года
01:03 Уонамэйкер ведёт переговоры с «Оклахома-Сити»
11 августа 2017, пятница
23:59 «Нью-Йорк» представил игровую форму на сезон-2017/18
23:26 «Лейкерс» подписали контракт с Ви Джей Бичемом
23:05 В Сети появилась петиция в поддержку участия Стивена Адамса в «Игре престолов»
21:56 Кириленко: у сборной РФ просматриваются контуры основного состава на Евробаскет
21:19 Мозгов: сборной России нужно прибавлять в защите, мы можем играть лучше
20:46 Базаревич остался не до конца доволен игрой сборной России в защите
20:40 «Лейкерс» представили игровую форму на сезон-2017/18
19:21 20 очков Мозгова помогли сборной России победить Венгрию
18:20 Ice Cube желает привести Брайанта в Big3 в следующем году
16:49 «Лос-Анджелес Клипперс» представил форму на сезон-2017/18
15:42 «Химки» опубликовали расписание подготовки к новому сезону
15:22 Паркер: восстановление займёт ещё 4-5 месяцев
14:44 «Парма» подписала контракты с Артёмом Яковенко и Трэ Маклином
14:24 Базаревич: решение по участию Зайцева и Пушкова в Евробаскете ещё не принято
13:31 Кириленко: провалом будет невыход сборной из группы на Евробаскете
13:14 Игрок Harlem Globetrotters реализовал бросок с высоты 64 метров
12:23 Маццон: Моррис – молодой, но очень зрелый для своего возраста игрок
12:06 «Автодор» подписал двухлетний контракт с Ирвином Моррисом
11:58 НБА введёт правила предоставления отдыха здоровым игрокам
11:48 Дюрант: я умный парень и отказался от денег, чтобы сохранить состав «Уорриорз»
11:23 Невероятный проход Уокера – в топ-10 лучших моментов игрока в сезоне-2016/17
10:40 Дюрант: Уэстбрук, Джордж и Адамс станут «Большим трио»
10:26 «Нью-Орлеан» представил форму на сезон-2017/18
10:13 НБА представила топ-10 невероятных попаданий сезона-2016/17
10:01 Базаревич: травма Шведа не выглядит серьёзной
09:56 «Нью-Йорк» и «Хьюстон» возобновили переговоры по обмену Энтони
03:19 Сезон НБА откроют матчи «Голден Стэйт» — «Хьюстон» и «Кливленд» — «Бостон»
Все новости RSS
Партнерский контент