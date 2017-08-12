Рэй Льюис: Джордан сказал, что жалеет о выступлении за «Вашингтон»

Легендарный игрок в американский футбол Рэй Льюис заявил, что шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан пожалел о выступлении за «Вашингтон Уизардс».

«Джордан сказал мне: „Единственное, о чём я жалею, так это о том, что надел другую форму“», — заявил Льюис в эфире FOX Sports 1.

Джордан отыграл за «Вашингтон» два сезона после трёхлетней паузы в карьере. До этого он 13 лет провёл в составе «Чикаго Буллз» и не выступал за другие команды НБА. Выступая за «Буллз», Джордан пять раз признавался самым ценным игроком лиги.