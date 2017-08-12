Дюрант извинился за то, что назвал Индию страной, отставшей на 20 лет

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант извинился за то, что назвал Индию страной, отставшей в развитии на 20 лет.



«Прошу прощения за то, что мои комментарии об Индии были вырваны из контекста», — приводит слова Дюранта San-Antonio Express-News.



Ранее Дюрант в интервью отметил, что его визит в Индию «открыл ему глаза». «Коровы на улицах, повсюду бегают обезьяны, сотни людей на улицах. Эта страна отстала на 20 лет, что касается знаний и опыта. Грязь на улицах, недостроенные дома без окон и дверей, в которых живут люди, и тут — бум — Тадж-Махал, одно из семи чудес света», — сказал Кевин.