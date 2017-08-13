«Летувос Ритас» подписал контракт с Картером-младшим

«Летувос Ритас» объявил о подписании соглашения с тяжёлым форвардом Робертом Картером-младшим, о чём сообщает пресс-служба литовского клуба.



В прошлом сезоне Картер-младший выступал в составе итальянского «Бриндизи», за который в чемпионате Италии в среднем за встречу набирал по 13 очков, а также 6,6 подбора.



«Летувос Ритас» в прошлом сезоне завоевал бронзу чемпионата Литвы, победив в серии за третье место «Нептунас», а в Еврокубке не сумел преодолеть групповой этап, пропустив в плей-офф иерусалимский «Хапоэль» и питерский «Зенит».

