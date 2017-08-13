«Миннесота» хочет удержать Мухаммада

Клуб «Миннесота Тимбервулвз» намерен сохранить в составе лёгкого форварда Шабазза Мухаммада, сообщает ESPN. Ранее организация отозвала квалификационное предложение игроку в размере $ 4,2 млн, а теперь может предоставить ему только контракт на условиях ветеранского минимума. Это меньше, чем Мухаммад заработал в прошлом сезоне, но ему до сих пор не удалось договориться ни с одной из пяти других организаций, проявлявших к нему интерес.

В минувшем сезоне 24-летний Мухаммад набирал по 9,9 очка и совершал по 2,8 подбора в среднем за игру.