Деннис Смит: процесс «Филадельфии»? А что хорошего в постоянных поражениях?

Новичок «Даллас Маверикс» разыгрывающий Деннис Смит-младший поставил под сомнение правильность стратегии «Филадельфия Сиксерс», который, занимая низкие места в регулярных чемпионатах нескольких последних сезонов, добился получения ряда высоких номеров на последующих драфтах.



«Процесс „Филадельфии“? А что хорошего в постоянных поражениях? Они даже в Летней лиге не смогли победить ни в одном матче. Только проигрывают постоянно», — цитирует Смита The Score.

В предстоящем сезоне в составе «Сиксерс» будут выступать первые номера драфтов двух последних лет Бен Симмонс и Маркел Фульц.