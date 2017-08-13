«Барселона» предложила «Басконии» за Хангу 300 тыс. евро и футболиста

«Барселона» предложила «Басконии» отдать за переход лёгкого форварда Адама Ханги финансовую компенсацию 300 тыс. евро, а также предоставить одного из игроков своего футбольного клуба в аренду «Алавесу», сообщает Encestando. Такие условия обусловлены тем, что президент «Басконии» Хосеан Керехета также возглавляет «Алавес».

Прошлым летом «Барселона», пытаясь заполучить Хангу, также была готова включить в сделку одного или двух футболистов, но тогда переговоры между клубами завершились безрезультатно.