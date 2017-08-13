Джеймс: молодёжь США заслуживает лучшего президента, чем Трамп

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс выступил с критикой президента США Дональда Трампа, комментируя столкновения, возникшие на почве расизма в Шарлоттсвиле.



«События в Шарлоттсвилле очень печальны. Это и есть то направление, в котором движется наша страна? Трамп хочет сделать Америку великой снова. В самом деле? Это ведь он так сказал. Наша молодёжь заслуживает лучшего. Это совершенно очевидно», — написал Джеймс в своём микроблоге в социальной сети «Твиттер».



Ранее Джеймс вместе с Дуэйном Уэйдом, Крисом Полом и Кармело Энтони призывал спортсменов использовать своё влияние, чтобы бороться с насилием в США.