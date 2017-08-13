Форвард «Сакраменто Кингз» Зак Рэндольф может быть дисквалифицирован на два года за хранение наркотиков, сообщает Memphis Commercial Appeal. Согласно новому коллективному соглашению между НБА и ассоциацией игроков, такое наказание полагается признанным виновными в преступлениях, связанных с хранением или распространением марихуаны. Ему уже подвёргся атакующий защитник Оу Джей Мэйо, дисквалифицированный в 2016-м на два года.

Рэндольф, в межсезонье подписавший двухлетний контракт с «Сакраменто», был задержан по обвинению в хранении марихуаны в Лос-Анджелесе.