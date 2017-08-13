Картер: Новицки стар, как я, и всё ещё может набирать очки

Лёгкий форвард «Мемфис Гриззлиз» Винс Картер поделился мнением о своём бывшем одноклубнике по «Даллас Маверикс» Дирке Новицки.

«Он стар, как я, и всё ещё может набирать очки. Он отличный парень и ставит на первое место команду, независимо от собственных достижений. Думаю, он чертовски особенный для парня его калибра в истории нашей лиги. Всё дело в победах. Он возьмёт своё в пределах того, что делает команда. Здорово знать его все эти годы, и было классно выступать вместе с ним», — приводит слова Картера Dallas Morning News.