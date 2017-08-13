Маррей: Уилсон Чэндлер веган и пьёт много смузи

Защитник «Денвер Наггетс» Джамал Маррей рассказал, что берёт пример с одноклубника Уилсона Чэндлера и старается употреблять здоровую пищу.

«Уилсон Чэндлер веган. Он не ест мяса. Я видел, что он делает и что ест. Он пьёт много смузи, ест сендвичи другого типа, и это ему помогает. Так что этим летом я пытаюсь есть более здоровую пищу и заботиться о своём теле, как он делает по ходу сезона», — приводит слова Маррея SportsNet.

Прошедший сезон стал для Маррея дебютным в НБА. Он набирал 9,9 очка, 2,6 подбора и 2,1 передачи за 21,5 минуты на площадке.